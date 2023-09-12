фото: Минспорта

В Саратове ледовую арену ХК «Кристалл» модернизировали до нормативов высшей лиги. Об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

В рамках подготовки площадки ледового дворца к играм ХК «Кристалл», который в новом сезоне играет в Высшей хоккейной лиге, завершена установка 11 видеокамер, технического оборудования и программного обеспечения систем судейства и видеофиксации гола, обновлено освещение ледовой арены.

Система Видеогол - это система видеофиксации и повторов в хоккее, предназначенная для разрешения спорных моментов во время матчей.

Согласно регламенту Лиги площадка для проведения матчей должна быть оборудована системой видеоповторов. Благодаря поддержке губернатора области Романа Бусаргина были выделены дополнительные средства на приведение дворца в соответствие требованиям Лиги.

Работы были завершены 1 сентября, тестовую проверку оборудования совместно с подрядчиком провел министр молодежной политики и спорта Олег Дубовенко. Все системы работают штатно, что и было подтверждено представителями Лиги.

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