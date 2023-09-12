Фото: Архив КП
В двух районах Саратова сварочные работы приостановили холодную воду в домах. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».
Причиной отключения ХВС стала необходимость проведения сварочных работ на водопроводных коммуникациях на улице Артиллерийская, 2.
Без воды остались абоненты улиц:
-Артиллерийская;
-Тулайкова;
-Селекционный проезд;
-Танкистов, 73, 73а, 73б, 73в, 73г, 75;
-Навашина, 34, 36, 38, 40а, 40б, 40/1;
-Техническая, 1а, 3/1, 8/10, 16 ст.1;
-Шехурдина ,14-20.
Восстановление подачи воды обещали к полуночи.
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