Фото: Архив КП

В двух районах Саратова сварочные работы приостановили холодную воду в домах. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Причиной отключения ХВС стала необходимость проведения сварочных работ на водопроводных коммуникациях на улице Артиллерийская, 2.

Без воды остались абоненты улиц:

-Артиллерийская;

-Тулайкова;

-Селекционный проезд;

-Танкистов, 73, 73а, 73б, 73в, 73г, 75;

-Навашина, 34, 36, 38, 40а, 40б, 40/1;

-Техническая, 1а, 3/1, 8/10, 16 ст.1;

-Шехурдина ,14-20.

Восстановление подачи воды обещали к полуночи.

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