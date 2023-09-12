Фото: Архив КП

Жители Заводского района Саратова до ночи остались без воды. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Из-за повреждений на водопроводе по адресу улица Хомяковой, 7 воду отключили в домах на улице Азина от Хомяковой до Ново-Крекингского проезда.

Работы планируют завершить до полуночи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.