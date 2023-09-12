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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:55

Жители Заводского района Саратова до ночи остались без воды

Из-за повреждений на водопроводе в домах Заводского района отключили воду
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Жители Заводского района Саратова до ночи остались без воды. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Из-за повреждений на водопроводе по адресу улица Хомяковой, 7 воду отключили в домах на улице Азина от Хомяковой до Ново-Крекингского проезда.

Работы планируют завершить до полуночи.

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