Фото: Архив КП
Жители Заводского района Саратова до ночи остались без воды. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».
Из-за повреждений на водопроводе по адресу улица Хомяковой, 7 воду отключили в домах на улице Азина от Хомяковой до Ново-Крекингского проезда.
Работы планируют завершить до полуночи.
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