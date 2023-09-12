Фото: Архив КП

Кот «Пумба» улетел в окно из-за скандала между сыном и матерью в Саратове. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Инцидент произошел в Заводском районе 9 сентября 2023 года. Ранним утром у 57-летней горожанки сын попросил 60 тысяч рублей. Женщина ответила отказом, что вызвало агрессию у 23-летнего горожанина. Мужчина схватил одного из шести питомцев и сбросил с окна 8 этажа кота по кличке «Пумба».

Хозяйка незамедлительно отвезла пострадавшее животное в ветклинику, но, к сожалению, спасти Пумбу не удалось.

Как пояснила горожанка, ее сын страдает от игромании и часто употребляет алкоголь.

На мужчину завели уголовное дело, подозреваемого задержали. Свою вину агрессор признал, его оставили под подпиской о невыезде.

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