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Саратовская область лидирует в ПФО по сдаче нормативов ГТО. Об этом стало известно сегодня, 12 сентября, в ходе заседания комитета по спорту туризму и делам молодежи Саратовской областной думы.

По данным чиновников регионального минспорта, Саратовская область занимает первое место в Поволжском федеральном округе по доле населения, выполнившего нормативы ГТО. Среди зарегистрированных участников - 400 тысяч жителей Саратовской области, нормативы ГТО сдали более 76% человек.

Несколько отстают от нашего региона Оренбургская область и республика Марий Эл (71 и 68% зарегистрированных пользователей соответственно). Напомним, реализация программы ГТО началась в нашей стране с 2014 года