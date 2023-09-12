Контрактник из Саратовской области удостоен госнаграды за героизм в спецоперации

Кузнецов служит по контракту в зоне специальной военной операции

Уроженец Саратовской области Максим Кузнецов удостоен государственной награды. Об этом сообщила администрация Новоузенского района.

Выпускника школы поселка Основного отметили знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени. Кузнецов служит по контракту в зоне специальной военной операции.

Данным знаком награждаются военнослужащие из числа солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, младших офицеров за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении внешнего противника, а также в сражениях на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности.