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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:25

Контрактник из Саратовской области удостоен госнаграды за героизм в спецоперации

Максима Кузнецова наградили Георгиевским крестом за участие в СВО
Елена Маркелова
Кузнецов служит по контракту в зоне специальной военной операции

Кузнецов служит по контракту в зоне специальной военной операции

Уроженец Саратовской области Максим Кузнецов удостоен государственной награды. Об этом сообщила администрация Новоузенского района.

Выпускника школы поселка Основного отметили знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени. Кузнецов служит по контракту в зоне специальной военной операции.

Данным знаком награждаются военнослужащие из числа солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, младших офицеров за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении внешнего противника, а также в сражениях на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности.