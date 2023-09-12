ЛДС «Кристалл» готов к приему матчей Высшей Хоккейной Лиги

Уже 20 сентября «Кристалл» сыграет первый домашний матч против команды «Молот» из Перми

В ледовом дворце ведется подготовка площадки к играм ХК «Кристалл». Об этом сообщила пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.

Напомним, в новом сезоне «Кристалл» играет в Высшей хоккейной лиге. На главной площадке команды завершена установка 11 видеокамер, технического оборудования и программного обеспечения систем судейства и видеофиксации гола, обновлено освещение ледовой арены.

Система Видеогол - это система видеофиксации и повторов в хоккее, предназначенная для разрешения спорных моментов во время матчей. Согласно регламенту Лиги площадка для проведения матчей должна быть оборудована системой видеоповторов. Благодаря поддержке губернатора области Романа Викторовича Бусаргина были выделены дополнительные средства на приведение дворца в соответствие требованиям Лиги.

Уже 20 сентября «Кристалл» сыграет первый домашний матч против команды «Молот» из Перми.