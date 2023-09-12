фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаково оператора подъемника осудят за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следователи установили, что 6 марта 2023 года обвиняемый находился на стройплощадке объекта на территории Быково-Отрогского муниципального образования. Оператор подъемника разрешил 18-летнему монтажнику забраться на подъемник. В ходе работы устройства юношу зажало между поручнями подъемника и верхней частью проема, в результате чего молодой человек получил тяжелые травмы, от которых скончался.

В отношении оператора подъемника завели дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.