Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 7:16

В Балаково оператора подъемника осудят за причинение смерти по неосторожности

Мужчина нарушил правила техники безопасности, что повлекло за собой смерть 18-летнего монтажника
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР по Саратовской области

фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаково оператора подъемника осудят за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Следователи установили, что 6 марта 2023 года обвиняемый находился на стройплощадке объекта на территории Быково-Отрогского муниципального образования. Оператор подъемника разрешил 18-летнему монтажнику забраться на подъемник. В ходе работы устройства юношу зажало между поручнями подъемника и верхней частью проема, в результате чего молодой человек получил тяжелые травмы, от которых скончался.

В отношении оператора подъемника завели дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.