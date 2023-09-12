Фото: УГИБДД по Саратовской области

В Заводском районе Саратова 18-летний юноша спровоцировал ДТП. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вчера в 14:30 рядом с поворотом на Комсомольский поселок. На улице Заречная молодой водитель «семерки» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Geely MK, которым управляла 40-летняя женщина. От удара иномарка вылетела на тротуар.

В результате ДТП с травмами госпитализировали 18-летнего пассажира отечественной легковушки и 64-летнюю пенсионерку из иномарки.

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