фото: МЧС

Бабушка и внучка пострадали на пожаре в Заводском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 12 сентября, в Саратове произошел пожар. В 8:26 поступило на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в Заводском районе по адресу 3-й Первоцветный проезд.

Горела одна из комнат дачного деревянного дома. На момент пожара в доме спала годовалая девочка, ее мама и бабушка были на участке. Заметив пожар, ребенка вынесла на улицу бабушка. У обеих пострадавших ожоги, они госпитализированы в больницу.

Пожар площадью 10 квадратных метров ликвидировали два пожарных расчета к 8:55.