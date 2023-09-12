Новое общедоступное охотничье угодье создано в Саратовской области

Внимание охотников обращается на то, что в границах охотничьего угодья имеется рыбопитомник, охота на котором запрещена
В Балаковском районе создано новое общедоступное охотничье угодье ОДОУ «Грачи». Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Угодье образовано в результате прекращения права пользования юрлица, которое систематически не проводило мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона добился через арбитражный суд аннулирования лицензии у охотопользователя.
Внимание охотников обращается на то, что в границах охотничьего угодья имеется рыбопитомник, охота на котором запрещена.