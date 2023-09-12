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НовостиОбщество12 сентября 2023 5:58

Новое общедоступное охотничье угодье создано в Саратовской области

Под Саратовом создали общедоступное охотугодье «Грачи»
Елена Маркелова
Внимание охотников обращается на то, что в границах охотничьего угодья имеется рыбопитомник, охота на котором запрещена

Внимание охотников обращается на то, что в границах охотничьего угодья имеется рыбопитомник, охота на котором запрещена

В Балаковском районе создано новое общедоступное охотничье угодье ОДОУ «Грачи». Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Угодье образовано в результате прекращения права пользования юрлица, которое систематически не проводило мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона добился через арбитражный суд аннулирования лицензии у охотопользователя.

Внимание охотников обращается на то, что в границах охотничьего угодья имеется рыбопитомник, охота на котором запрещена.