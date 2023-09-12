фото: ТГ-канал Загородней

Саратовский омбудсмен ужаснулась после визита в одну из школ области. О визите в одну из школ Гагаринского района Татьяна Загородняя рассказала в своем ТГ-канале.

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя посетила школу на окраине Саратова – в селе Синенькие Гагаринского района.

- Такой школы я не видела давно. Хотя выезжаю и в дальние районы. Только была в Дергачевском районе. Стараются. А это город Саратов! Как говорит администрация Синеньского МО, они на самым дальних задворках.. Но так быть не должно! Дети не могут быть на задворках! От того, будет ли дорога до школы, зависит, будет ли село. Нет детей в селе, село умрет, - возмущается Загородняя.

- Освещения в классах практически нет. Все лампы перегорели. Осталось по 2-3 штуки, - отметила Загородняя.

Кроме того, она проехала на школьном автобусе до села Пудовкино. - Страшная дорога - ничего не сказать. Страшнее автобусного маршрута в городе Саратове я не видела. Автобус раскачивало из стороны в сторону. Дорогу не ремонтировали, думаю, никогда. Когда гололед, то родители отсыпают склоны дороги сами либо переходят на дистанционку. Видимость проезда заслоняли деревья, которые скоро будут расти прямо посреди дороги. Никакой опиловки никто не думал делать. И автобусный маршрут, несмотря на опасность, открыли, - раскритиковала маршрут чиновница.