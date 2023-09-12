Перечень профессий

Саратовской области требуются бармены, агрономы и слесари. Об этом стало известно из телеграм-канала пресс-службы правительства региона.

Губернатор Роман Бусаргин утвердил перечень востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий, которые нужны региональной экономике. Этот список сформирован для реализации нацпроекта «Образование», который инициирован Президентом Владимиром Путиным.

В список вошла 51 профессия, каждая из которых преподается в учреждениях СПО региона. Данный перечень определяет приоритеты подготовки кадров по современным стандартам для экономики и соцсферы Саратовской области.

Это профессии для промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования, других отраслей, например агроном, бармен, официант, бухгалтер, крановщик, медсестра, пекарь, повар, продавец, кассир, слесарь, специалист индустрии красоты, специалист по гостеприимству, товаровед, фельдшер.