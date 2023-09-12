Двое бойцов саратовского 98-ого полка погибли при артобстреле

Двое бойцов саратовского 98-ого полка попали погибли при артобстреле. Об этом в телеграм-канале «Твои герои, Саратов! ZOV» рассказал Герой России, депутат регпарламента Александр Янклович.

В ходе боев в зоне СВО погибло два бойца именного саратовского 98-ого полка. По словам Янкловича, бойцы попали под артиллерийский обстрел.

За плечами погибших большой опыт в специальной военной операции. Погиб Максим В.К. 1981 года рождения из Энгельса и Эльдар Х.А. 1989 года рождения из Оренбурга. В остальных подразделениях потерь и происшествий нет.