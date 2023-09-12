Фото: Архив КП

В Пугачевском районе рабочие нашли в земли человеческие кости. Об этом сегодня,12 сентября, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Костные останки человека в земле нашли строители во время работ ранним утром в селе Березово. На место прибыли правоохранители, следователь осмотрел костные фрагменты.

Личность погибшего предстоит установить патологоанатому.

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