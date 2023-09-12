Фото: Управление безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области
За неделю жители Саратовской области почти 5 тысяч раз вызывали скорую помощь. Об этом сообщает Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области.
За прошедшую неделю диспетчеры экстренной службы приняли 29 тысяч вызовов, из них свыше 9 тысяч потребовали экстренного реагирования, в 1073 случаев - комплексного.
Чаще всего абоненты обращались по номеру 112 для вызова:
— скорой помощи - 4 829 вызовов,
— полиции - 3 155 вызовов.
Чуть реже требовалась помощь: службы спасения - 518 вызов; пожарной службы - 410 вызовов; газовой службы - 289 вызовов.
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