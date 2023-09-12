Фото: Архив КП

В центре Саратова встали трамваи маршрутов №3 и №11. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает «Саратовгорэлектротранс».

Движение двух популярных маршрутов прервалось в 7:50 на улице Советская и в Мирном переулке. У одного из вагонов сломался токоприемник.

На место отправилась ремонтная бригада.

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