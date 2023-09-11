Саратовский театр оперы и балета успешно выступил в Волгограде

Фото: Саратовский театр оперы и балета

9 сентября на сцене театра «Царицынская опера» состоялись гастроли Саратовского академического театра оперы и балета. С аншлагами были показаны два балетных спектакля: «Доктор Айболит» И.Морозова и «Тысяча и одна ночь» Ф.Амирова. Директор Саратовского театра оперы и балета Алексей Комаров отметил, что эти постановки совсем недавно вошли в репертуар саратовского театра и при выборе гастрольного репертуара одним из критериев была как раз «свежесть» постановок.

Новогодняя премьера 2023 года детский балет «Доктор Айболит» Игоря Морозова - яркий спектакль с веселым сюжетом и интересной хореографией по известнейшему сюжету Корнея Чуковского. Для взрослой аудитории привезли постановку 2021 года - красочный балет азербайджанского композитора Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь», созданный по мотивам арабских сказок.

Волгоградский зритель восторженно встретил гастрольные показы балетов и долго удерживал саратовских артистов на сцене овациями.

«Мы, Волгоград, в восторге. Спасибо большое! Великолепное выступление» - отметила в социальных сетях театра Елизавета Чекунова.

Директор театра «Царицынская опера» Сергей отметил, что в Волгограде всегда рады видеть артистов Саратовского театра оперы и балета на сцене «Царицынской оперы» и готовы предоставить всё необходимое для показа спектаклей и поблагодарил за многолетнее сотрудничество.