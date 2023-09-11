Бастрыкин потребовал отчет о причинах химического запаха на улицах Энгельса

Александр Бастрыкин. Фото: Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела х. Об этом сообщает пресс-центр СК РФ.

По данным ведомства, местные жители обратились в информационный центр и рассказали о том, что в одном из микрорайонов нарушена безопасность условий проживания граждан. Горожане отметили, что утром и ночью на улицах стоит едкий химический запах, из-за которого у них могло ухудшиться самочувствие. Предположительно, зловоние берет начало с авторемонтного завода. В связи с этим покровчане неоднократно обращались в уполномоченные органы, однако это не принесло результатов.

В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело. Материалы находятся на контроле в центральном аппарате. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя областного СУ СКР Дмитрию Костину представить доклад об установленных обстоятельствах, а также о путях разрешения проблемы по завершении расследования.