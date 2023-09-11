Саратовские полицейские задержали ранее судимого вора мобильников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратовской области.

В полицию обратилась 42-летняя жительница Саратова. Женщина рассказала, что в одном из баров в районе 3-й Дачной неизвестный похитил у ее 39-летнего супруга мобильный телефон. Сумма ущерба составила более шести тысяч рублей.

По данному факту подразделением дознания отдела полиции № 4 в составе У МВД России по г. Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 44-летний горожанин. Злоумышленник пояснил, что сдал телефон в комиссионку и обещал возместить ущерб.