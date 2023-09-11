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НовостиОбщество11 сентября 2023 13:06

В Саратове частный детский сад временно закрыт решением суда

Речь идет о частном детсаде "Филиппок"
Евгений Бадиков

В Саратове частный детский сад временно закрыт решением суда. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд в Саратове на время закрыл частный детсад в Кировском районе "Филиппок" из-за противопожарных нарушений. - В ходе проверки в деятельности частного детского сада выявлены многочисленные нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности, - сообщается на сайте надзорного ведомства.

Надзорное ведомство обратилось в суд, требуя закрыть садик до тех пор, пока владелец не обеспечит безопасность посетителей. Суд согласился с требованиями прокуроров.