В Саратове частный детский сад временно закрыт решением суда. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд в Саратове на время закрыл частный детсад в Кировском районе "Филиппок" из-за противопожарных нарушений. - В ходе проверки в деятельности частного детского сада выявлены многочисленные нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности, - сообщается на сайте надзорного ведомства.

Надзорное ведомство обратилось в суд, требуя закрыть садик до тех пор, пока владелец не обеспечит безопасность посетителей. Суд согласился с требованиями прокуроров.