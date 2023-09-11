Энергетики досрочно завершили ремонтные работы на Саратовской ТЭЦ-2

Саратовский филиал «Т Плюс» досрочно завершил плановый ремонт оборудования на ТЭЦ-2. В настоящее время работа станции восстановлена в штатном режиме, возобновлена подача горячего водоснабжения жителям Заводского района Саратова.

Энергетики завершили ремонт на 7 дней раньше, чем планировали. За это время специалисты провели сложную и уникальную работу на береговой насосной станции, подающей речную воду на оборудование ТЭЦ-2. В условиях плохой видимости водолазы заменили изношенную задвижку на трубопроводе диаметром 800 мм и очистили решетки насосов от загрязнения.

Кроме того, энергетики провели профилактические работы на энергооборудовании самой станции: заменили участки трубопроводов, теплоизоляцию, отремонтировали котлоагрегат и другое оборудование.

Мероприятия были согласованы с профильными городскими структурами и проводились для повышения надежности теплоснабжения жителей зимой.

Энергетики обращают внимание, что если после восстановления работоспособности городских теплосетей горячая вода в доме все равно отсутствует, то это связано с внутридомовыми коммуникациями. В этом случае для восстановления ресурса необходимо обращаться в свою УК, ТСЖ или ЖСК.