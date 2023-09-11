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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 12:15

В Саратове на Набережной задержали пьяного водителя Lexus

58-летний нетрезвый мужчина двигался на иномарке по пешеходной зоне
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Саратове на Набережной задержали пьяного водителя Lexus. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 11 сентября, в районе пляжа на новой набережной в Саратове сотрудники Госавтоинспекции остановили Lexus, который двигался по пешеходной зоне.

За рулем иномарки находился 58-летний мужчина с признаками опьянения. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако на месте водитель отказался. Из-за этого в отношении правонарушителя составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и не дали сесть за руль.