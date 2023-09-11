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В Пугачевском районе появится более 70 новых рабочих мест благодаря реализации инвестпроектов. Об этом сообщает Министерство инвестиционной политики Саратовской области.

Советник министра инвестиционной политики Светлана Ундрова и инвестиционный уполномоченный Пугачевского района Ольга Путина посетили инвестплощадки и предприятия, реализующие проекты на территории муниципалитета.

Они осмотрели действующие и новые производства, обсудили ход реализации проектов с инициаторами, а также возникающие сложности и пути их решения.

Так, ИП Глава КФХ Зариф Байсалямов завершает строительство новой мельницы производительностью 75 тонн в сутки.

ООО «СПСК Возрождение» модернизирует оборудование и реконструирует завод по производству молочной продукции. Полное обновление производства планируется завершить к концу 2025 года – к этому времени будет построен творожный цех и установлена бутылочная линия розлива молока и кисломолочных продуктов.

ООО «Торговый дом Русагроторг» внедряет технологии по фасовке сельхозпродукции.

«Инвестиционные проекты направлены на автоматизацию производства, повышение качества продукции, увеличение ее объемов. В общей сложности они дадут району 23 новых рабочих места, суммарный объем инвестиций – 408 млн рублей. Предприятия проинформированы о мерах поддержки для инвесторов», - рассказала Светлана Ундрова.

Ольга Путина также сообщила о планируемых проектах по строительству сервисного центра ООО «Мировая техника» и строительству комплекса по производству сжиженного природного газа ООО «Газпром СПГ». По ее словам, они смогут дать жителям Пугачевского района еще более 50 рабочих мест.