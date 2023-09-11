Екатерина Кузьминова об участие в выборах: Мы сделали ставку на прямое общение с людьми, на встречи с жителями

фото: ЕР

Сегодня в Саратовском региональном отделении партии «Единая Россия» состоялась пресс-конференция по итогам выборов в муниципальные органы власти.

Детский спортивный тренер Екатерина Кузьминова одержала победу на выборах в Балашовский городской совет. Она отметила важность прямого общения с людьми во время исполнения обязанностей депутата.

«Во время избирательной кампании мы не делали ставку на рекламные технологии, а посчитали что самое лучшее — это прямые встречи с людьми. Ведь к муниципальным депутатам люди идут с своими проблемами в первую очередь, так как они ближе всех из депутатского корпуса. И соответственно должны хорошо знать проблематику своего округа. Конечно, работа с людьми должна проводится постоянно весь срок депутатских полномочий», - подчеркнула Кузьминова.

В муниципальные собрания по итогам выборов прошли 1664 кандидата от партии.

Секретарь реготделения, депутат Госдумы Николай Панков подчеркнул, что высокая явка на выборах по сравнению с предыдущими годами выросла и составила почти 40% по области.

— 88 % голосов получили кандидаты от партии «Единая Россия». Это говорит о доверии людей. Так жители выразили поддержку позиции Президента России Владимира Путина. И отреагировали на проекты, которые реализует Вячеслав Володин у нас в области.

Практически в каждом муниципальном образовании эти проекты у нас есть. Это ремонт и реконструкция, школ, спортивных залов, домов культуры. Вот такая слаженная работа на всех уровнях власти, — отметил Николай Панков.