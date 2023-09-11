Кандидатура Сергея Шараева выдвинута на пост председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции. Об этом сообщает сайт ВККС РФ.

Сергей Шараев претендует на пост председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции, базирующегося в Саратове. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Шараев возглавляет с 2011 года. До этого он был председателем Арбитражного суда Калужской области.

Сергей Шараев стал единственным, кто претендует на пост. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит его кандидатуру 18 сентября.

Также ВККС 21 сентября рассмотрит заявления двух судей Двенадцатого арбитражного апелляционного суда о прекращении полномочий – Ольги Дубровиной и Сергея Никольского.