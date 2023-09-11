Николай Панков об итогах выборов: Это, в первую очередь, солидарность с позицией нашего Президента

11.09.23. Пресс-конференция регионального отделения "ЕР"

В Саратовском региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги выборов в муниципальные органы власти в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Секретарь реготделения, депутат Госдумы Николай Панков подчеркнул, что высокая явка на выборах по сравнению с предыдущими годами выросла и составила почти 40% по области.

«88 % голосов получили кандидаты от партии «Единая Россия». Это говорит о доверии людей. Так жители выразили поддержку позиции Президента России Владимира Путина. И отреагировали на проекты, которые реализует Вячеслав Володин у нас в области. Практически в каждом муниципальном образовании эти проекты у нас есть. Это ремонт и реконструкция, школ, спортивных залов, домов культуры. Вот такая слаженная работа на всех уровнях власти», - отметил Николай Панков.

В муниципальные собрания по итогам выборов прошли 1664 кандидата от партии. Также на довыборах в Саратовскую городскую Думу по 18 избирательному округу победу одержал кандидат от «Единой России» Андрей Малышев.

11.09.23. Пресс-конференция регионального отделения "ЕР"

Среди кандидатов от партии были участники специальной военной операции, представители социальной сферы, юристы, представители бизнеса и волонтеры. Так, от Энгельсского района стал депутатом участник СВО Сергей Драгунов, а на выборах в Балаковском районе победил доброволец Александр Белоусов, который сейчас находится в зоне проведения СВО.

Выборы прошли в строгом соответствии с законодательством, подчеркнул Николай Панков. Среди отмеченных нарушений не было таких, которые могли повлиять на волеизъявление граждан.

— Считаю, что эти выборы одни из основных. Люди выбирали депутатов от своего села, города и района. Тех, с кем они общаются каждый день, и к кому приходят со своими проблемами. Важно, чтобы избранные кандидаты как можно скорее начали решать проблемы людей, — подчеркнул Панков