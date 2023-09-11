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НовостиОбщество11 сентября 2023 9:49

Год у руля области: Роман Бусаргин обратился к жителям региона

Роман Бусаргин был избран губернатором Саратовской области 11 сентября 2022 года
Евгений Бадиков
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Роман Бусаргин подвел годичные итоги своего нахождения на посту Губернатора Саратовской области и обратился к жителям региона.

— Уважаемые жители Саратовской области! Прошел год, как вы избрали меня губернатором. С самого начала принял для себя решение, что буду с вами максимально честен. Буду открыто говорить не только о достижениях, но и о проблемах, сложностях и неудачах. Сегодня искренне хочу сказать вам спасибо за поддержку и рассказать о проделанной работе, — начал глава региона, получивший на выборах 72 процента голосов.

В первой части своего видеоотчета Бусаргин рассказал о ремонте дорог и мостов в Саратовской области. Касаемо сферы здравоохранения, губернатор отметил строительство в Саратове двух крупнейших высокотехнологичных медицинских центров - онкологический и противотуберкулезный, возведение корпуса детской областной больницы. В области построены модульные ФАПы, завершен ремонт Ершовской, Калининской, Энгельсской районных больниц, проведенные в рамках модернизации первичного звена.

Говоря о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей, губернатор напомнил, что по поручению президента Владимира Путина в Саратове открыт фонд «Защитники Отечества». Проводятся личные приемы бойцов, их родных и близких.

Первоочередной задачей в работе правительства Роман Бусаргин назвал расселение аварийного жилья, 7,5 тысячи человек получат квартиры в новых домах до конца 2023 года. Расселят 202 многоквартирных дома в 14 муниципальных районах.

— Сложно переоценить помощь, которую области оказывает президент Владимир Владимирович Путин. Наш регион всегда поддерживает председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин. Благодаря его участию решается очень много вопросов, в том числе за счет внебюджетных источников.

Работы предстоит еще много. Передо мной и органами власти стоят серьезные задачи. Нерешенные вопросы и накопившиеся проблемы есть во всех сферах. Буду прилагать все усилия для их решения. Стараться делать так, чтобы положительные изменения в жизни региона коснулись каждого из вас, — высказался Роман Бусаргин.