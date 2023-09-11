Год у руля области: Роман Бусаргин обратился к жителям региона

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

Роман Бусаргин подвел годичные итоги своего нахождения на посту Губернатора Саратовской области и обратился к жителям региона.

— Уважаемые жители Саратовской области! Прошел год, как вы избрали меня губернатором. С самого начала принял для себя решение, что буду с вами максимально честен. Буду открыто говорить не только о достижениях, но и о проблемах, сложностях и неудачах. Сегодня искренне хочу сказать вам спасибо за поддержку и рассказать о проделанной работе, — начал глава региона, получивший на выборах 72 процента голосов.

В первой части своего видеоотчета Бусаргин рассказал о ремонте дорог и мостов в Саратовской области. Касаемо сферы здравоохранения, губернатор отметил строительство в Саратове двух крупнейших высокотехнологичных медицинских центров - онкологический и противотуберкулезный, возведение корпуса детской областной больницы. В области построены модульные ФАПы, завершен ремонт Ершовской, Калининской, Энгельсской районных больниц, проведенные в рамках модернизации первичного звена.

Говоря о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей, губернатор напомнил, что по поручению президента Владимира Путина в Саратове открыт фонд «Защитники Отечества». Проводятся личные приемы бойцов, их родных и близких.

Первоочередной задачей в работе правительства Роман Бусаргин назвал расселение аварийного жилья, 7,5 тысячи человек получат квартиры в новых домах до конца 2023 года. Расселят 202 многоквартирных дома в 14 муниципальных районах.

— Сложно переоценить помощь, которую области оказывает президент Владимир Владимирович Путин. Наш регион всегда поддерживает председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин. Благодаря его участию решается очень много вопросов, в том числе за счет внебюджетных источников.

Работы предстоит еще много. Передо мной и органами власти стоят серьезные задачи. Нерешенные вопросы и накопившиеся проблемы есть во всех сферах. Буду прилагать все усилия для их решения. Стараться делать так, чтобы положительные изменения в жизни региона коснулись каждого из вас, — высказался Роман Бусаргин.