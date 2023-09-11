«Единая Россия» поблагодарила жителей области за оказанное доверие на выборах в муниципальные органы власти

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В Саратовской области выбирали депутатов в местные органы власти и прошли довыборы в Саратовскую городскую Думу по одномандатному избирательному округу №18

Впереди много работы по реализации Народной программы, которая создавалась вместе с жителями на основании их наказов. Мы говорим спасибо всем, кто оказал доверие партии «Единая Россия» на этих выборах!

Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков призвал сконцентрироваться на работе в интересах жителей нашей области.

По предварительным данным явка составила - 39,89%. «Единая Россия» получила 1664 мандатов (из 1884), что составляет 88,32%. На довыборах в Саратовскую городскую Думу по избирательному округу №18 победу одержал Андрей Малышев (партия «Единая Россия»).