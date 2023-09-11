Дом Дьяковых признан объектом муниципального значения

Саратовский дом, принадлежавший купцам, на улице Горького стал объектом культурного наследия муниципального значения. В Единый государственный реестр включено здание под № 63.

Ранее комитет культурного наследия организовал историко-культурную экспертизу. Во время исследования экспертам стало известно, что собственниками домовладения в XIX веке стало семейство купцов Дьяковых. Они выкупили место и вместо деревянного двухэтажного флигеля выстроили в середине 1880-х годов двухэтажный каменный дом на всю ширину дворового места с проездной аркой. Весьма бойкое место около главной торговой площади Саратова привлекало людей, потому в доме был открыт трактир и постоялый двор.

Для памятника комитет утвердил предмет охраны. В него вошли композиционное и архитектурное оформление фасадов, в том числе ризалит с треугольным глухим фронтоном, проездная арка с лучковой перемычкой, рустованная плоскость самого фасада, а также декор оконных проемов. Для объекта также разработаны границы территории.