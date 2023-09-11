Честный отчет губернатора: Роман Бусаргин об итогах своей работы за год

Кадры из видеообращения Романа Бусаргина

Честный отчет губернатора: Роман Бусаргин подвел своей работы за год. Видеообращение губернатора опубликовано в его телеграм-канале.

Роман Викторович подвел годичные итоги своего нахождения на посту Губернатора Саратовской области и обратился к жителям региона. — Уважаемые жители Саратовской области! Прошел год, как вы избрали меня губернатором. С самого начала принял для себя решение, что буду с вами максимально честен. Буду открыто говорить не только о достижениях, но и о проблемах, сложностях и неудачах. Сегодня искренне хочу сказать вам спасибо за поддержку и рассказать о проделанной работе, — начал глава региона.

В первой части своего видеоотчета Бусаргин рассказал о ремонте дорог и мостов в Саратовской области.

Кадры из видеообращения Романа Бусаргина

По словам главы региона, общая протяженность всех дорог региона превышает 27 тысяч километров, и в прошлом году привели в порядок более тысячи километров дорог. В прошлом году начали решать проблему с мостами — отремонтировали десять мостов, а в 2023 году стоит задача соорудить тринадцать конструкций, на части из которых работы уже завершены, в том числе мост через Глебучев овраг и Татищевский путепровод, который решил многолетние проблемы тысяч людей. Первая очередь путепровода завершена в 2022 году, а полностью строительство завершат осенью этого года благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

— В текущий период основное внимание уделяется межмуниципальным дорогам — дороги Балаково-Ершов, Озинки-Перелюб, Пугачев-Перелюб, Аткарск-Песчанка и другие. По президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется до конца года отремонтировать 400 км дорог, в число которых входят участки на пяти региональных трассах. В Саратове отремонтировали около 25 километров дорог — в том числе на магистральных улицах Шехурдина и проспекте 50 лет Октября, — высказался губернатор.

Итоги других сфер деятельности губернатора читайте в следующих публикациях «КП-Саратов»