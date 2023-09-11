Панков: Возрождение аэропорта в Балаково создаст новые рабочие места и принесёт налоги в бюджет

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» отметил, что проекты председателя Госдумы Вячеслава Володина стратегические. Они создают возможности для развития нашей области на десятилетия вперёд.

«Это передача областных дорог на федеральный уровень, развитие набережной Саратова, строительство нового аэропорта «Гагарин» и многие другие проекты. Возрождение аэропорта в Балаково продолжит ряд перспективных проектов.

Балаковский район - промышленный центр области. На территории района работает ряд крупных заводов и промышленных предприятий. Поэтому авиасообщение с районами области и другими регионами будет востребовано. Новый аэропорт важен для удобства пассажиров из Балаковского, Пугачевского, Духовницкого, Хвалынского, Ершовского, Озинского и других районов области.

В Балаково проходят крупные воздушные пути, в том числе, международные. На их пересечении и строился в своё время аэропорт. Это один из кратчайших путей в Среднюю Азию. Но главное, аэропорт в Балаково создаст новые рабочие места, принесёт налоги в бюджет района и даст импульс для развития инфраструктуры», - подчеркнул Николай Панков.

В ближайшее время проект строительства аэропорта в Балакове планируется включить в государственную программу. Об этом сообщил Вячеслав Володин в телеграм-канале своих сторонников в Саратове.