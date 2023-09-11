фото: пресс-служба прокуратуры

Прокуратура организовала проверку по факту смерти детей на пожаре в Дергачах. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Напомним, в ночь на сегодня, 11 сентября в Дергачах произошел пожар. В квартире на улице Льва Толстого после тушения огня пожарные обнаружили тела трех детей - восьмилетнего мальчика и его младших сестер в возрасте 2 и 6 лет.

Прокуратура Дергачевского района организовала проверку по факту пожара в квартире, для координации деятельности служб на место происшествия выехал прокурор района Андрей Богомолов.

По факту гибели детей проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.