Володин: строительство аэропорта в Балаково будет реализовано по госпрограмме

фото: Володин.Саратов

Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикера Госдумы "Володин.Саратов".

В ходе визита в Балаково Володин рассказал, что вопрос строительства аэропорта обсуждал с председателем правительства России, и сообщил, что проектирование будет вестись в рамках государственно-частного партнерства.

Идея реконструкции и возрождения балаковского аэропорта была озвучена Вячеславом Володиным еще в 2019 году. Тогда он осматривал старое здание аэровокзала и взлетно-посадочную полосу.

- У нас этот вопрос в ближайшее время будет уже формализован в рамках госпрограммы. И появятся уже не только перспективы, но и уверенность в том, что такой аэропорт будет. Там более 9 млрд инвестиций на строительство полосы. Опять надо уже смотреть в Балакове, в Саратове развитие той инфраструктуры, которая должна сработать на реализацию этого проекта. Тогда это еще рабочие места. За счет аэропорта город, рядом находящиеся районы, жители, самое главное, получат дополнительные возможности. Вот вам еще одна точка роста, – отметил Володин.

Балаковский аэропорт был открыт в 1984 году.