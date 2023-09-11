Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 сентября 2023 3:48

Три ребенка погибли в Дергачах минувшей ночью

Трое детей погибли на пожаре в Дергачевском районе
Елена Маркелова
Следователи начали проверку по факту гибели детей в огне

Следователи начали проверку по факту гибели детей в огне

Ершовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Саратовской области начал проверку по факту смерти троих детей в результате пожара в поселке Дергачи. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

Как рассказали в ведомстве, 11 сентября 2023 года загорелась квартира на улице Льва Толстого поселка Дергачи. Прибывшие на вызов огнеборцы ликвидировали пожар. После тушения огня в в квартире были обнаружены тела детей 2, 6 и 8 лет.

Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.