Фото: Архив КП

В Ленинском и Кировском районе до утра отключили воду. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает ООО «КВС».

Из-за лопнувших труб без воды остались:

– дома, ограниченные улицами Зеркальная, 1-я Прокатная и проспектом Строителей;

– улица Посадского, 179/191, 193/199.

Ремонтные работы планируют закончить до 8:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.