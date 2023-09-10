Фото: Архив КП
В Ленинском и Кировском районе до утра отключили воду. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает ООО «КВС».
Из-за лопнувших труб без воды остались:
– дома, ограниченные улицами Зеркальная, 1-я Прокатная и проспектом Строителей;
– улица Посадского, 179/191, 193/199.
Ремонтные работы планируют закончить до 8:00.
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