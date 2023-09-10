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НовостиОбщество10 сентября 2023 14:28

В Ленинском и Кировском районе до утра отключили воду

Ремонтные работы планируют закончить к утру
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Ленинском и Кировском районе до утра отключили воду. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает ООО «КВС».

Из-за лопнувших труб без воды остались:

– дома, ограниченные улицами Зеркальная, 1-я Прокатная и проспектом Строителей;

– улица Посадского, 179/191, 193/199.

Ремонтные работы планируют закончить до 8:00.

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