Фото: Архив КП

До конца года в Саратовской области отремонтируют 52 почтовых отделения. Такую информацию на встрече с губернатором Романом Бусаргиным озвучил директор регионального УФПС Сергей Дубровин. Об этом сообщает Телеграм-канал «ПулZ 64».

22 отделения отремонтируют по макропрограмме ремонтов ОПС, которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина, еще 30 - из средств «Почты России».

В планах компании - установить модульные почтовые пункты в небольших селах с населением 200-300 человек. Планируется, что в 2024 году они появятся в 57 населенных пунктах. Губернатор региона поручил муниципалитетам проработать вопрос предоставления под них земельных участков.

По словам Сергея Дубровина, «Почта России» не планирует закрытия местных отделений. Кроме того, из-за нехватки кадров сейчас они временно не работают в девяти селах. Там почтовые услуги оказывают выездные специалисты. В ближайшее время все эти отделения будут укомплектованы почтальонами и полностью возобновят работу.

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