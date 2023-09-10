Фото: Архив КП

Саратовцы проведут праздничный день без алкоголя. Ограничение связано с празднованием Всероссийского дня трезвости.

Напомним, продажа спиртного в регионе запрещена в День студента (25 января), день Последнего звонка (празднуется в конце весны, дату заново устанавливают каждый год), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), а также в День знаний (1 сентября).

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