Фото: Архив КП
Саратовцы проведут праздничный день без алкоголя. Ограничение связано с празднованием Всероссийского дня трезвости.
Напомним, продажа спиртного в регионе запрещена в День студента (25 января), день Последнего звонка (празднуется в конце весны, дату заново устанавливают каждый год), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), а также в День знаний (1 сентября).
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