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НовостиОбщество10 сентября 2023 11:33

Саратовцы проведут праздничный день без алкоголя

Завтра в Саратове отмечается Всероссийский день трезвости
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Саратовцы проведут праздничный день без алкоголя. Ограничение связано с празднованием Всероссийского дня трезвости.

Напомним, продажа спиртного в регионе запрещена в День студента (25 января), день Последнего звонка (празднуется в конце весны, дату заново устанавливают каждый год), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), а также в День знаний (1 сентября).

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