Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Саратове приведут в порядок фасад старого здания областной детской больницы. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба главы региона.

С таким заявлением губернатор Роман Бусаргин обратился к руководству медучреждения и представителю подрядной организации во время посещения стройки.

-Что касается оборудования, должно быть понимание, где и что будет установлено. Помещения строители могут начать сдавать в ближайшее время, значит, все аппараты уже должны быть. В этом году мы объект заканчиваем, все спорные вопросы в кратчайшее время урегулируйте, чтобы подрядчик работал не останавливаясь, — дополнил Бусаргин.

Глава региона отметил, что у рабочих есть «все возможности», чтобы завершить работы и сдать объект вовремя и в январе 2024 года новый корпус медучреждения уже начал принимать пациентов со всей области.

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