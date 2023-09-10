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НовостиОбщество10 сентября 2023 10:09

В Базарно-Карабулакском районе пропал 70-летний Владимир Максеев

Последний раз пропавшего видели 30 августа в селе Шняево
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Базарно-Карабулакском районе пропал 70-летний Владимир Максеев. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Последний раз пропавшего видели 30 августа в селе Шняево. Особые приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Максеева, просьба звонить по телефону: 8 800 700 54 52.

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