Фото: Архив КП

Ночью в Волжском районе Саратова три экипажа пожарных тушили частный дом. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает региональное управление МЧС.

Сигнал о возгорании на улице Красновая поступил на пульт пожарной охраны в 3:00. На тушение выезжали три пожарных расчета. Возгорание произошло в кирпичном здании на две квартиры с деревянной пристройкой.

Огонь охватил 90 квадратных метров. Деревянная пристройка кирпичного здания полностью сгорела.

Пострадавших нет, причина ЧП неизвестна.

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