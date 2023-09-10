В Ленинском районе Саратова «семерка» врезалась в столб: пенсионеры в больнице

Фото: архив КП

В Ленинском районе Саратова «семерка» врезалась в столб: два пенсионера в больнице. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает Госавтоинспекция Саратова.

ДТП произошло в 10:10 на пересечении Молодежного проезда и проспекта 50 лет Октября. 70-летний водитель отечественной «семерки» врезался в столб.

В результате аварии мужчина и его 68-летняя пассажирка госпитализированы. Причина происшествия неизвестна.

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