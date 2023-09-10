Фото: Архив КП

Смертельная драка в Энгельсе: заведено уголовное дело. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации следствия, инцидент произошел 30 августа на улице Маршала Василевского. Возле одного из домов произошла драка- 47-летний горожанин избил знакомого. Причина конфликта неизвестна.

Пострадавшего 57-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, через неделю он скончался в больнице.

Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело. Агрессору грозит до 15 лет лишения свободы.

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