Фото: архив КП
Жители села Репное Балашовского района избирают депутатов муниципального совета. Избиратели активно принимают участие в голосовании за депутата Совета Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района пятого созыва.
-Для меня, как для педагога, прежде всего важна система образования, при которой не перевираются исторические факты, граждане нашей многонациональной страны свободно говорят на родном языке, на линейках в школах звучит гимн и поднимается флаг, - поделилась почетный работник образования Светлана Юнаковская.
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