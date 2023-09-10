Фото: Архив КП
В Октябрьском и Кировском районах Саратова отключили воду. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает компания «КВС».
Из-за лопнувших труб до 20:00 не будет ХВС по адресам:
– улица Алексеевская от проспекта 50 лет Октября до Захарова;
– улица Наумовская;
– улица Аптечная.
Кроме того, без воды на неопределенный срок остались абоненты на улицах:
– Вольская от Чернышевского до 53-й Стрелковой Дивизии;
– 53-й Стрелковой Дивизии (нечетная сторона).
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