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НовостиОбщество10 сентября 2023 7:12

В Октябрьском и Кировском районах Саратова отключили воду

В двух районах Саратова нет воды из-за лопнувших труб
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Октябрьском и Кировском районах Саратова отключили воду. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает компания «КВС».

Из-за лопнувших труб до 20:00 не будет ХВС по адресам:

– улица Алексеевская от проспекта 50 лет Октября до Захарова;

– улица Наумовская;

– улица Аптечная.

Кроме того, без воды на неопределенный срок остались абоненты на улицах:

– Вольская от Чернышевского до 53-й Стрелковой Дивизии;

– 53-й Стрелковой Дивизии (нечетная сторона).

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