Фото: социальная сеть "ВКонтакте" группа "Типичный Балаково"

В Балаково опрокинулась иномарка: автомобиль Renault Arkana остался без колес. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вчера, 9 сентября, в 20:10 на улице Свердлова. Рядом с домом №43, в районе торгового центра «Олимп», 41-летний мужчина не справился с управлением. В результате, машина опрокинулась на бок, при этом, у иномарки оторвало два колеса.

Как сообщает ведомство, пострадавших нет.

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