Фото: архив КП
Жители Ленинского района Саратова проведут день без горячей воды. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает компания «Т Плюс».
Из-за ремонта труб ГВС отключили на трех улицах микрорайона 5-й квартал.
Услуга приостановлена по адресам:
– 1-й проезд Строителей, 3, 5 Б, 3А;
– проспект Строителей, 30, 28/1;
– улица Производственная, 3а.
Завершение работ планируется до конца дня.
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