Фото: архив КП

Жители Ленинского района Саратова проведут день без горячей воды. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает компания «Т Плюс».

Из-за ремонта труб ГВС отключили на трех улицах микрорайона 5-й квартал.

Услуга приостановлена по адресам:

– 1-й проезд Строителей, 3, 5 Б, 3А;

– проспект Строителей, 30, 28/1;

– улица Производственная, 3а.

Завершение работ планируется до конца дня.

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