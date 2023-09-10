Фото: Телеграм-канал "Володин Саратов"

В саратовском поселке Воробьевка взялись за строительство дорог. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина.

За два месяца приведут в порядок 25 дорог, которые ведут к землям, выделенным многодетным семьям. На сегодняшний день ремонтируют дорогу на 5-м Нижнем Воробьевском проезде.

Кроме того, рабочие протянут порядка 20 километров труб и обустроят 248 колодцев.

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