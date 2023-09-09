В Калининске Саратовской области на выборах проголосовал 100-летний участник ВОВ

Фото: Администрация Калининского района

Среди тех, кто уже отдал свой голос на выборах в муниципальные органы власти стал участник Великой Отечественной войны Александр Фёдорович Карцев. Об этом сообщает администрация Калининского района.

- В мае 2023 года Александр Фёдорович отметил свой 100-летний юбилей. Он был бесстрашным воздушным стрелком в годы Великой Отечественной войны, честно и справедливо вершил правосудие в Калининском районе в послевоенные годы, всегда жил честно, являясь примером чести и мужества не для одного поколения калининцев.

Александр Фёдорович раньше приходил на избирательный участок сам, в последние годы члены участковой избирательной комиссии приезжают к ветерану на дом, он их ждёт. Ветеран за свою долгую жизнь не пропустил ни одни выборы и уверен, что прийти на участок – это долг каждого гражданина, - рассказал местный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Калининском районе Светлана Шабутина.

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