Саратовский «Сокол» сыграл вничью с «КамАЗом»

Фото: Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

В домашнем матче 9 тура Первой лиги на стадионе «Локомотив» футболисты саратовского «Сокола» сыграли вничью с командой «КамАЗ» из Набережных Челнов. Об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

Счет матча - 1:1 (1:0). Гол на 17-й минуте забил Владислав Морозов.

17 сентября «Сокол» сыграет в Новороссийске с командой «Черноморец»

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